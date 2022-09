Jurnalist Əvəz Zeynallının həbsi üzrə verilən apellyasiya şikayətinə sentyabrın 13-də baxılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalistin vəkili Aqil Layıc məlumat verib.

O qeyd edib ki, şikayətə sabah saat 11:00-də Bakı Apelyasiya Məhkəməsində hakim Həsən Əhmədovun sədrliyi ilə baxılacaq.

