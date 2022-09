Ölkə gündəmini zəbt edən görüntü: "Saxta həkim" əməliyyatı kölgədə qaldı - VİDEO

Fransada polisin əməliyyatı zamanı çəkilən görüntülər gündəm yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməliyyat saxta həkimi saxlamaq üçün təşkil edilib. Bildirilir ki, həkim aşağı gəlirli insanların sağlam dişlərini sıradan çıxararaq, onları yenidən müalicə etdirmək üçün dövlətdən pul alırmış. Lakin sosial media istifadəçiləri belə böyük hadisənin üstünün açılmasını deyil, əməliyyatda iştirak edən qadın polisin görünüşünü müzakirəyə çıxarıb. Qadın polisin ombalarının görünüşü ölkə gündəmini zəbt edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.