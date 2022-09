Hərbi mənbələrdən əldə edilən qeyri-rəsmi məlumata görə, Azərbaycan qoşunları Ermənistanın iki S-300 hava hücumundan müdafiə sistemini məhv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə caliber.az məlumat yayıb.

Həmçinin, ordumuzun cavab zərbəsindən sonra Cermukdakı hərbi hissədə yanğın olduğu bildirilib.

