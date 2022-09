UEFA Avropa Liqasının G qrupunun II turu çərçivəsində Bakıda keçirəcək "Qarabağ" və Fransanın "Nant" komandası arasındakı matçın video-köməkçi hakimləri (VAR) açıqlanıb

Metbuat.az xəbər verir ki, VAR sisteminə İtaliyadan olan hakimlər 38 yaşlı Luka Payretto və onun 45 yaşlı köməkçisi Cakomo Paqanessi olacaq.

Qeyd edək ki, sentyabrın 15-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda oynanılacaq "Qarabağ" - "Nant" matçı saat 20:45-də başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.