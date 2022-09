LDU ilə Türkiyənin Qafqaz Universiteti arasında Protokol imzalanıb - FOTOLAR

Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru, prof. Natiq İbrahimovun rəhbərliyi ilə universitetin nümayəndə heyəti 5-9 sentyabr tarixlərində Türkiyə Cümhuriyyəti Qafqaz (Qars) Universitetində işguzar səfərdə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qafqaz Universitetinin rektoru, prof.dr. Hüsnü Kapu başda olmaqla, universitetin rəhbərliyi və nümayəndə heyəti lənkəranlı qonaqları yüksək səviyyədə qarşılayıb.

İşgüzar görüş zamanı həriki universitet arasında ikili diplom məsələsi, tədris planlarının uyğunlaşdırılması, akademik mübadilə və əməkdaşlıq məsələlərinin digər aspektləri ətraflı müzakirə edilib və Akademik Əməkdaşlıq Protokoluimzalanıb.

İmzalanmış Əməkdaşlıq protokoluna əsasən:

Qafqaz Universitetinin Baytarlıq fakültəsinin üç müəllimi il ərzində Lənkəran Dövlət Universitetinin Baytarlıq ixtisasında bakalavriat və magistratura səviyyələri üzrə ən azı 18 fənnin tədrisinin həyata keçirilməsini təmin edəcək ki, bunlar da əsasən ixtisas, praktik vərdişlər, təcrübə tələb edən fənlərdir.

Qafqaz Universiteti ilə Lənkəran Dövlət Universiteti arasında qarşılıqlı işgüzar səfərlər mütəmadi davam etdiriləcək.

LDU tələbələrinin tədris müddəti üzrə Qafqaz Universitetinin müvafiq ixtisaslarındasemestrlər və tədris ili üzrə təhsil almaqlarına imkanyaradılacaq.

LDU-nun Baytarlıq ixtisasının tələbələri istehsalat təcrübələrini (4 aylıq) Qafqaz Universitetində keçəcək.

Birgə tədbirlərin, konfransların, simpoziumların həyata keçirilməsi, akademik nəşrlərin, xüsusilə, Qafqaz Universitetinin yüksək impakt faktorlu jurnallarında məqalə nəşri və birgə layihələrin işlənməsi həyata keçiriləcək.

Hər iki universitetin Baytarlıq sahəsində hazırlıq üzrə tədris planları uyğunlaşdırılaraq ikili diplomların təqdim olunması məqsədilə Türkiyə Cümhuriyyətinin YÖK-nə və Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyinə müraciət ediləcək.

Bundan əlavə, digər ixtisaslar üzrə də tələbə sayına heç bir məhdudiyyət qoyulmadan LDU tələbələrinin Qafqaz Universitetində vəTürkiyəli tələbələrinLDU-da təhsil almalarına müvafiq şəraityaradılacaq.Əməkdaşlıq müqaviləsi çərçivəsində universitetlərin birlikdə müxtəlif layihələrdə, o cümlədən, Qrant layihələrində iştirakı təmin ediləcək.Əməkdaşlıq protokolunda, həmçinin iki layihənin (“Heyvanlarda embrion köçürülməsi” və “Dabaq” və ya “Qarayara” xəstəliklərinin müalicə metodlarının yenidən araşdırılması”) hər iki universitetin əməkdaşları tərəfindən Qafqaz Universitetinin klinika və laboratoriyalarından istifadə etməklə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub.

İşgüzar səfər zamanı LDU-nun nümayəndə heyəti Qafqaz Universitetindəmaldarlqı fermasına baş çəkib,baytarlıq xəstəxanasında görülən işlərlə və aparılan tədqiqatlarla yaxından tanış olub.Həmçinin, Qars şəhərinin görməli yerlərinə səyahət edib.

Lənkəranlı qonaqlara tələbə və müəllimlərin istifadəsi üçün Baytarlıq ixtisası üzrə dərsliklər, jurnallar verilib.

Türkiyə və Azərbaycan dilində iki nüsxə olaraq hazırlanan maddədən ibarət Əməkdaşlıq Protokolu imzalandığı tarixdən qüvvədə olub, 5 (beş) il müddətinə nəzərdə tutulub.

Xatırladaq ki, 2017-ci ildə hər iki universitet arasında imzalanan “Akademik Əməkdaşlıq Müqaviləsi”ndə universitetlər arası qarşılıqlı akademik əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, baytarlıq sahəsində əlaqələrin genişləndirilməsi əksini tapmışdı. Qeyd edəkki, hazırkı protokol əvvəlki müqaviləyə əlavə edilib.

