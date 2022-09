Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sözçüsü Ömər Çelik Ermənistan tərəfinin Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində törətdiyi genişmiqyaslı təxribatla bağlı ölkəmizə öz dəstəyini nümayiş etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ömər Çelik bu barədə öz rəsmi "Twitter" hesabında paylaşım edib.

Çelik Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını paylaşaraq “Can Azərbaycan” deyə qeyd edib.

