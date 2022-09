"Azərbaycan-Ermənistan sərhədində gedən döyüşlər və intensiv atəşlər dərhal dayandırılmalıdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqının (Aİ) Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyvo Klaar tviterdə yazıb. O bildirib ki, tərəflərlə sıx əlaqədədirlər:

"Avropa İttifaqı gərginliyin azaldılmasına töhfə vermək üçün tərəflərlə sıx əlaqə saxlayır", - o bildirib.

