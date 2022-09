Ukrayna ordusu minlərlə rus hərbçini əsir götürdü - Aralarından yüksək rütbəli zabitlər də var

Urkayna ordusu əks-hücumlar zamanı ciddi uğurlar əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb. Bildirilir ki, Xarkov və Xerson istiqamətlərində bir neçə məntəqəni işğaldan azad edən Ukrayna ordusu minlərlə rus hərbçisini əsir götürüb. Onların arasında yüksək rütbəli zabitlər də var. Bildirilir ki, bəzi mövqelərdə ruslar hərbi texnikalarını ataraq qaçıblar. Forbes jurnalının məlumatına görə, Ukrayna 6-11 sentyabrda Rusiya ordusunun 670 milyon dollar dəyərində hərbi texnikalarını məhv edib.

