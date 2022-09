İran Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki gərginlikdən narahatdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözçüsü Naser Kənani bildirib.

İran XİN rəsmisi iki ölkə arasında yaranmış mübahisəli məsələlərin həlli üçün rəsmi Tehranın vasitəçilik etməyə hazır olduğunu diqqətə çatdırıb.

O bildirib ki, İran baş verənləri diqqətlə izləyir, hər iki ölkəni təmkinli davranmağa, yaranmış anlaşılmazlıqları danışıqları yolu ilə həll etməyə çağırır.

