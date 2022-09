Ukrayna daha uzaq mənzilli silahlar almaq üçün ABŞ-a müraciət etməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The Wall Street Journal” nəşri Konqresdəki mənbəyə istinadən məlumat verib. Məlumata görə, tələb olunan silahlar arasında uzaq mənzilli ballistik raketlər də var. Məlumata görə, Ukrayna ABŞ-dan mənzili 300 kilometrə çatan ATACMS raketləri tələb edib. Ümumilikdə siyahıda dronlar, tankarlar da olmaqla 29 növdə silah var.

