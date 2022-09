Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla sərhəddəki gərginlikdə ölən erməni hərbçilərin ilkin sayını açıqlayıb.

Metbuat.az Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə hökumət başçısı parlamentdə çıxış edərkən danışıb.

Onun sözlərinə görə, Ermənistan tərəfi 49 hərbçisini itirib: "Bu, yekun rəqəm deyil. Məlumatlar dəqiqləşdirilir".

