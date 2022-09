Amazon şirkətinin qurucusu Ceff Bezosa aid “Blue Origin” şirkətinin raketi uçuş zamanı qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, havaya buraxılan raketdə 1 dəqiqədən sonra texniki nasazlıq baş verib. Nəticədə təhlükəsizlik sistemi işə düşüb və kapsül raketdən ayrılaraq yerə qayıdıb. Kapsül zərər görməyib.

Raket isə sıradan çıxıb. Raket kosmosa 36 nümunənin araşdırılması üçün kapsül daşıyırdı.

