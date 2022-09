"Azərbaycan Ermənistanla Qarabağ məsələsini müzakirə etməkdən imtina edir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı deyib. O qeyd edib ki, Azərbaycan bunu Qarabağın Azərbaycanın daxili məsələsi olması ilə əlaqələndirir.

"Eyni zamanda, rəsmi Bakı İrəvandan Qarabağı Azərabaycanın tərkib hissəsi kimi tanımasını istəyir".

