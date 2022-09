Ərdoğan Baydenlə görüşdə hərbi bazalar məsələsini gündəmə gətirəcək

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ-ın Yunanıstanın Aleksandrupolis şəhərindəki hərbi bazası ilə bağlı məsələni amerikalı həmkarı Co Baydenlə görüşdə qaldıracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yunanıstan mediası məlumat yayıb. Bildirilir ki, Türkiyə sərhədindən 45 kilometr məsafədə yerləşən hərbi baza Ankaranı narahat edir. Məlumata görə, Ərdoğan hərbi bazada ABŞ qüvvələrininartmasına görə narahatlığını Baydenə bildirəcək.

Qeyd edək ki, BMT Baş Assambleyasının iclası çərçivəsində Ərdoğanın Baydenlə görüşü nəzərdə tutulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.