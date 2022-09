“Ermənistan təxribatlara son verməlidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin hakim partiyası (AK Parti) sədrinin müavini və sözçüsü Ömər Çelik tviter səhifəsində yazıb.

“Sülh hər kəsin xeyrinədir. Bu gün toqquşma üçün Ermənistanı təhrik edən qüvvələr ancaq öz mənfəətlərini düşünürlər”, - o bildirib.

Ö.Çelik həmçinin Ermənistan Azərbaycanın hüquqlarına hörmətlə yanaşmalı olduğunu vurğulayıb.

