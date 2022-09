Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Leyla Abdullayeva Ermənistanla sərhəddə davam edən gərginliyə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, diplomat bu barədə tviter hesabında yazıb.

O bildirib ki, Ermənistan tərəfi beynlxalq hüquqa əməl etmir: “Bu, həm də üçtərəfli bəyanatların şərtlərinin pozulmasıdır. Həmçinin təxribatlar davam edən normallaşma proesinə ziddir. Provokasiyalar Azərbaycanın yenidənqurma işlərinə mane olur”, - XİN sözçüsü bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.