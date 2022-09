NATO Ermənistan-Azərbaycan sərhədi boyunca baş verənlərdən narahat olduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə NATO Baş katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Xavier Kolomina tviter hesabında yazıb.

Kolomina deyib ki, NATO tərəfləri hərbi əməliyyatları dərhal dayandırmağa və gərginliyi təcili aradan qaldırmağa çağırır.

