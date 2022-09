Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən hadisələr BMT Təhlükəsizlik Şurasına daşınır

Fransa Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən hadisələri BMT Təhlükəsizlik Şurasında gündəmə gətirəcək.

Metbuat.az Röyters agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransa Prezidenti Emmanule Makronun ofisindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, makron hər iki tərəfi atəşkəsə əməl etməyə çağırıb.

Qeyd edək ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində genişmiqyaslı təxribat törədib. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, Ermənistan silahlı qüvvələrinin diversiya qrupları sutkanın qaranlıq vaxtında ərazinin dağlıq relyefi və mövcud dərə boşluqlarını istifadə edərək müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin mövqeləri arasındakı əraziləri və təminat yollarının minalanmasını həyata keçirib.

Bu əməllərin qarşısının dərhal alınması məqsədilə bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində döyüş toqquşması baş verib.

