Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan gürcüstanlı həmkarı İrakli Qaribaşviliyə zəng edib.

Metbuat.az “Sputnik Armenia”ya istinadən xəbər verir ki, Paşinyan Baş nazir İrakli Qaribaşvili ilə Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyəti müzakirə edib.

İrakli Qaribaşvili öz növbəsində regionda sülhün və sabitliyin qorunmasının vacibliyini vurğulayıb. O qeyd edib ki, Gürcüstan öz töhfəsini vermək üçün əlindən gələni edəcək.

