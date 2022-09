Böyük Britaniya Kraliçası 2-ci Elizabetin dəfn mərasiminə 3 ölkə dəvət edilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “PA Media” rəsmi mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Bildirilib ki, krallıq Rusiya, Belarus və Myanmaya dəvət göndərməyib. İran isə mərasimə səfir səviyyəsində dəvət edilib. Məlumata görə, Kraliçanın dəfninə dünya ölkələrindən 500 yüksək rütbəli rəsminin qatılması gözlənilir.

Qeyd edək ki, 96 yaşında vəfat edən 2-ci Elizabetin dəfn mərasimi sentyabr ayının 19-da keçiriləcək.

