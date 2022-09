Putin meydan oxudu - Bu qış hamınız donacaqsınız

“Təbii qaz, neft, kömür verməyəcəyik. Qərb donacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib. O Şərq İqtisadi forumundakı çıxışı zamanı bildirib ki, Qərbin Rusiyaya qarşı sanksiyaları “axmaq həmlə” olub. Rusiya liderinin sözlərinə görə, sanksiyalar Qərbin güman etdiyi kimi Rusiyanın iqtisadiyyatını çökdürə bilməyib.

Qeyd edək ki, “Qazprom” Qərb ölkələrinə təbii qazın tədarükünü dayandırdığını açıqlayıb. Avropa Birliyi böhranı aradan qaldırmaq üçün 225 milyard avro dəyərində kredit ayıra biləcəyini açıqlayıb.

