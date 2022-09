ABŞ-ın Qafqaz danışıqları üzrə baş məsləhətçisi Filip Riker Azərbaycana gəlib.

Metbuat.az ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin yaydığı məlumata istinadən xəbər verir ki, 2 gün davam edəcək səfərdə səfir Riker ABŞ-ın davamlı sülhün əldə edilməsinə yönələn Azərbaycan-Ermənistan diplomatik səylərinə dəstəyini müzakirə edəcək.

