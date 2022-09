Neftçilər Xəstəxanasına baş həkim təyin olundu - FOTO

Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına yeni baş həkim təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı TƏBİB-in icraçı direktoru Vüqar Qurbanov əmr imzalayıb. Belə ki, bu vəzifəni Hikmət Nağıyev icra edəcək. Bununla yanaşı o, Cərrahiyyə xidmətləri üzrə direktor müavini təyin edilib.

Qeyd edək ki, H. Nağıyev 2001-ci ildən bugünədək Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında ürək-damar cərrahı kimi işləyib. Son 6 ildə xəstəxananın ürək-damar xəstəlikləri şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edib, tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur.

