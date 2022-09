2022-ci ilin 1-31 avqust müddətində ümumilikdə 52 aptekdə monitorinq keçirilib.

Analitik Ekspertiza Mərkəzindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, 6 adda, 19 qutu dərman vasitəsi müsadirə edilib.

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 221.1 və 452.3 maddələrinə əsasən 8 protokol tərtib edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.