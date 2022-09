Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sentyabrın 13-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin genişmiqyaslı təxribatı nəticəsində həlak olan hərbçilərlə bağlı sosial şəbəkədə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

“Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralılara tezliklə şəfa, onların ailələrinə güc və səbir versin”.

