Şəhid hərbçilərimizdən biri, DSX zabiti Möhbalı Fərid Kəmaləddin oğlu dəfn olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhid Fərid Möhbalı 1994-cü ildə Naxçıvanın Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində anadan olub.

O, Milli Məclisin deputatı, Həmkarlar ittifaqının sədri Səttar Möhbalıyevin yaxın qohumudur. O, deputatın əmisi nəvəsidir.

