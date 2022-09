Sentyabrın 14-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının (BMT TŞ) Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyətlə bağlı iclası keçiriləcək.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə TASS-a təşkilatdakı mənbə bildirib.

“Bəli, müzakirə sabaha təyin edilib”, - deyə mənbə qeyd edib.

