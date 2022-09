3 gün öncə Bakıda təxribatın "anonsunu" verən qadın - ŞOK VİDEO

Sosial şəbəkələrdə sensasiya sayıla biləcək video paylaşılıb.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, videoda içkili olduğu üçün “dili açılan” bir qadının “Ermənilər dağıdacaq sizi, 2-3 günə başlayır” deyə, qışqırdığı görünür.

Cəmi 4 gün öncə Bakının mərkəzində, Nizami küçəsində (Tarqovı) baş verdiyi bildirilən olayla bağlı müxtəlif iddialar səsləndirilib. Bəziləri bu qadının agent olduğunu, içkili olduğu üçün dilindən sözlər qaçırdığını iddia edir.

Hər bir halda hüquq-mühafizə orqanları videonu diqqətə almalıdırlar.

