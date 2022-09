Braziliyada itkin düşən gəncin axtarışları nəticə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dərin vadiyə düşən gənci görən xilasedicilər heyrətə gəlib. Onlar gəncin çılpaq olduğunu müşahidə ediblər. Gəncin niyə çılpaq olduğu məlum deyil. Xilasedicilər gənci xilas edib. Xəstəxanaya yerləşdirilən 19 yaşlı gəncin səhhəti normaldır. Gənc təkbaşına parka necə gəldiyini xatırlamadığını ifadə edib.

Qeyd edək ki, axtarış işlərinə Braziliya Hava Qüvvələrinin əməkdaşları da cəlb olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.