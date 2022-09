ABŞ-dan ŞOK: Əlimizdə yadplanetlilərlə bağlı həssas görüntülər var - "Yayımlaya bilmirik"

ABŞ ordusu əllərində naməlum obyektlərə dair yayımlanmayan görüntülər olduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamaya görə, görüntülər həssas olduğu və ölkənin təhlükəsizliyini təhlükəyə ata biləcəyi üçün yayımlanmır. Pentaqonun məlumatına görə, yadplanetlilər barədə araşdırma aparan “Black Vault” portalı nazirliyə bu barədə müraciət edib. Lakin görüntülərin həssaslığı nəzərə alınaraq onlara məlumat verilməyib.

“Bu məlumatların yayımlanması düşmənə müdafiə və donanma əməliyyatları, o cümlədən təhlükəsizlik detalları barədə məlumatlar verə biləcəyi üçün suverenliyimizə zərər vuracaqdır”- açıqlamada deyilir.

Qeyd edək ki, Pentaqon naməlum obyektlərlə bağlı 3 videonu yayımladıqdan sonra portal digər videoların yayımlanması üçün nazirliyə müraciət etmişdi.

