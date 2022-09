Ötən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatı nəticəsində şəhid olan qəhrəmanlarımızdan biri də Səbuhi Əhmədovdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, valideyn himayəsindən məhrum olmuş Səbuhi SOS uşaq evinin yetirməsi və 269 saylı məktəbin məzunudur.

Şəhidimizlə sabah İkinci Fəxri xiyabanda dəfn olunacağı bildirilir.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.