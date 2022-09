Binəqədi rayonunda şəhidin nəşi ailəsinə təhvil verilənədək atası vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhid Vadim Qocayevin nəşi gətirilənədək, atası Alik Qocayev infarkt keçirib, dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, 1997-ci il təvəllüdlü şəhidimiz Qobustanın Sündü kəndindən idi. Bir qardaşı DSX-də xidmət edir, digəri isə əsgərdir. Vətən Müharibəsi iştirakçısı olan Vadimin bir yaşlı qızı və doğulmamış körpəsi var.

