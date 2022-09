Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Fransa Prezidenti Emmanuel Makronla telefon danışığı zamanı genişmiqyaslı təxribatlara görə məsuliyyətin bilavasitə Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşdüyünü və Azərbaycan tərəfindən cavab tədbirlərinin görüldüyünü diqqətə çatdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı telefon danışığı əsnasında regionda davamlı sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması, sülh gündəliyinin davam etdirilməsinin vacibliyi vurğulayıb.

