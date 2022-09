Azərbaycan Ordusunun şəhidi və atası dəfn edilir - FOTO

Ermənistan tərəfinin təxribatı nəticəsində şəhid olmuş Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu, 1997-ci il təvəllüdlü Vadim Qocayev və onun atası Alik Qocayev dəfn edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər iki şəxs torpağa tapşırılmaq üçün Qobustan rayonunun Sündü kənd qəbiristanlığına aparılır. Mərasimdə ictimaiyyət nümayəndələri, sadə vətəndaşlar iştirak edirlər.

Qeyd edək ki, sentyabrın 12-si gecə və 13-ü səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanla dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın və Zəngilan istiqamətlərində genişmiqyaslı təxribat törədilib.

Hərbi qulluqçumuzun V.Qocayevin atası A.Qocayev ürəktutmadan dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin!



