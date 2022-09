Sentyabrın 13-nə keçən gecə Ermənistanın genişmiqyaslı təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələri düşmənin döyüş mövqelərinə və cəmləşdiyi yerlərə əks-həmlə əməliyyatları həyata keçirərək müxtəlif silah sistemlərindən zərbələr endirib.



Metbuat.az “Caliber” nəşrinə istinadən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin düşmənin hərbi texnikasını və canlı qüvvəsini məhv etməsini əks etdirən videogörüntüləri təqdim edir.

