Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribatların qarşısının alınması zamanı şəhid olan hərbi qulluqçularının siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Siyahı ilə buradan tanış ola bilərsiniz: https://mod.gov.az//images/pdf/4abc47c41fce823651e...

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.