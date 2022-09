Azərbaycan birinciliyi təxirə salındı

20 və 23 yaşadək gənclər arasında ağırlıqqaldırma üzrə Azərbaycan birinciliyi təxirə salınıb.

Metbuat.az Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, buna Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində törədilən genişmiqyaslı təxribatın qarşısı alınarkən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrin 50 hərbi qulluqçusunun şəhid olması səbəb olub.

Yarışın nə vaxt və harada təşkil olunacağı hələlik bəlli deyil.

Qeyd edək ki, Azərbaycan birinciliyi 15-16 sentyabrda baş tutmalı idi.

