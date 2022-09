Parisdə Fransa Prezidenti Emmanuel Makronla Yunanıstanın baş naziri Kiriakos Mitsotakis arasında baş verən görüş zamanı maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mətbuat konfransında yunan nazirin Makronun vərəqinə baxmaq istəməsi diqqətdən qaçmayıb. Kiriakos Mitsotakisin Fransan Prezidentinin qeydlərinə baxmaq cəhdi sosial mediada lağa qoyulub.

