Azərbaycan Silahlı Qüvvələri hava zərbəsi ilə Ermənistanın atəş nöqtələrinin məhv edilməsinin yeni görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az “Caliber” nəşrinə istinadən xəbər veirr ki, paylaşılan 7 videoda Ermənistan ordusuna məxsus artilleriya qurğuları, S-300 kompleksinin 5P85 BQ-ları, nəqliyyat vasitələri, yük avtomobili, manqanın mövqeyi, yerüstü sığınacağa hava zərbəsinin anları əks olunub.

