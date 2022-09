BMT Türkiyədən kömək istədi

BMT Rusiya ilə imzalanmış taxıl sazişinin uzadılmasını istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Qara dənizi üzrə Taxıl Təşəbbüsü Koordinatoru Amir Abdulla açıqlama verib. O bildirib ki, Türkiyənin dəstəyi və tşəbbüsü ilə sazişin vaxtı artırıla bilər. Məlumata görə, sazişdən sonra Ukrayna limanlarından 3 milyon ton taxıl daşınıb.

Qeyd edək ki, Türkiyə, Rusiya, Ukrayna və BMT arasında İstanbulda imzalanan razılaşmaya əsasən, Ukrayna limanlarındakı təqribən 25 milyon taxıl dünya bazarlarına daşınacaq. Ukrayna taxılı ilə yanaşı Rusiya istehsalı olan gübrənin də daşınmasına qoyulan sanksiya aradan qaldırılacaq.

