Futzal üzrə beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Elçin Səmədli növbəti dəfə təyinat alıb.

Metbuat.az AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, o, Niderland və Kosovo yığmaları arasında keçiriləcək DÇ-2024-ün Avropa zonası üzrə seçmə oyununda iş başında olacaq.

Qeyd edək ki, qarşılaşma sentyabrın 18-də gerçəkləşəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.