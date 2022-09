Kraliça bu əşyaları ilə dəfn ediləcək

Böyük Britaniya Kraliçası 2-ci Elizabet qızıl toy üzüyü və həmişə taxdığı bir cüt mirvari sırğası ilə dəfn edilə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, kral ailəsinə yaxınlığı ilə bilinən mənbə “Metro” qəzetinə belə açıqlama verib. O bildirib ki, Kraliça özü bu əşyalardan başqa əşyalarla dəfn olunmaq istəmədəyini deyib. Məlumata görə, qızıl toy üzüyü və mirvari sırğası onun ən sevdiyi aksesuarları olub. Bildirilir ki, Kraliçanın nişan üzüyü isə onun qızına veriləcək. Kraliçanın nişan üzüyü Şahzadə Filipin anasının sahib olduğu tacdakı almazlardan hazırlanıb.

Qeyd edək ki, Kraliça 2-ci Elizabet sentyabrın 19-da dəfn ediləcək.

