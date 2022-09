Ermənistanın "bəslədiyi" fransalı deputatın Bakı üçün sanksiya tələbi: Məqsəd nədir? - ŞƏRH

Sentyabrın 12-si gecə və 13-ü səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın və Zəngilan istiqamətlərində genişmiqyaslı təxribat törədilib. Nəticədə təxribatın qarşısı alınarkən Azərbaycan Ordusundan 42, Dövlət Sərhəd Xidmətindən isə 8 hərbi qulluqçu olmaqla ümumilikdə Silahlı Qüvvələrin 50 hərbi qulluqçusu şəhid olub.

Cəbhədə baş verən proseslər bütün dünyanın gündəmindədir. Bununla bağlı müxtəlif təşkilatlar, dünya ölkələri narahatlıqlarını ifadə edir, iki tərəfi də yenidən masaya dəvət edirlər.

Unudulan bir məqam var ki, bugünədək 10 noyabr birgə bəyanatında üzərinə düşən öhdəliklərdən qaçan da, atəşkəs razılaşmasını pozan tərəf də Ermənistandır. Lakin bir çoxları bunu görmür ya da görməzdən gəlir. Məsələn, Fransa baş verən məsələlərdən o qədər "narahatdır" ki, hətta parlamentin deputatı Fransua Ksavye-Bellami Avropa Parlamentinə müraciət edərək Azərbaycandan qaz alışını dayandırmaq, eləcə də Bakıya qarşı sanksiyalar tətbiq etmək tələbi ilə çıxış edib:

"Azərbaycanın Ermənistana qarşı cinayətkar təcavüzünə heç nə haqq qazandıra bilməz. İndi hərəkət etsək bu müharibəni dayandıra bilərik. Bunu Avropanın təhlükəsizliyinə, xüsusilə də erməni xalqına borcluyuq", - deyə o, parlamentdə çıxış edib.

Fransua Ksavye-Bellami



Bakı Politoloqlar Klubunun rəhbəri Zaur Məmmədov saytımıza bildirdi ki, Fransa tərəfindən səsləndirilən belə cəfəngiyyatlar ilk deyil. Bu şəxsləri Ermənistan "bəsləyir". Ona görə də belə çıxışlar edərək ölkəmizə qarşı qərəzli fikirlər səsləndirirlər:



"İlk dəfə deyil ki, Fransa tərəfindən anti-Azərbaycan bəyantaları eşidirik. Bu parlamentarilər erməni maliyyəsi hesabına yaşayanlardır. Həm departament, həm regional səviyyədə erməni diasporasının yetişdirdiyi "yetirmələrdir". Ona görə də onlar belə fikirlər səsləndirilər. Ümumilikdə bu kimi çıxışların heç bir əsası yoxdur və nəticəsi də olmayacaq".

Zaur Məmmədov



BMT Təhlükəsizlik Şurası (TŞ) Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki vəziyyətlə bağlı fövqəladə iclas keçirəcək. Politoloq düşünür ki, Fransanın təşəbbüsü ilə baş tutacaq olan iclasda hər hansı qərar verilməyəcək:

"Zənnimcə, BMT Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası heç bir qərar verməyəcək. Sadəcə olaraq müzakirələr olacaq. Əgər BMT TŞ həqiqətən Cənubi Qafqazda baş verən proseslərə töhfə vermək istəyirsə, tərəflər arasında razılşadırılmış və erməni tərəfinin öhdəsinə götürdüyü nüansların həyata keçirməsi ilə məşğul olmalıdır. Doğrudan da Fransa, ABŞ, Rusiya, Çin, Böyük Britaniya, regiondakı proseslərdə sabitlik istəyirlərsə, burada Ermənistanın öhdəliklərinə riayət etməsini təmin etməlidirlər".



Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Fransa Prezidenti Emmanuel Makronla telefon danışığında Fransanın təşəbbüsü ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının gündəliyinə Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəddə yaranmış gərginlik məsələsinin çıxarılacağına toxunaraq, bu müstəvidə müzakirələrin obyektiv əsaslarla aparılmasının vacibliyini bir daha diqqətə çatdırıb.

Gülər seymurqızı



