Ukrayna rus dronlarını belə məhv edib - Gizlicə yeni silahlar alıbmışlar

İsrail şirkəti Ukraynanı PUA əleyhinə hərbi vasitələrlə təmin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Tayms of İsrail” qəzeti məlumat yayıb. İddia edilib ki, hərbi vasitələr Ukraynaya Polşanın vasitəçiliyi ilə göndərilib. Şirkət İsrailin Müdafiə Nazirliyinə təqdim etdiyi hesabatda, PUA əleyhinə hərbi vasitələrin Polşaya satıldığını onların Ukraynaya göndərilməsindən xəbərsiz olduğunu qeyd edib. Qəzet yazır ki, PUA əleyhinə hərbi vasitələr qabaqcıl texnologiya ilə təmin oldunduğundan rus dronlarına qarşı effektiv olub. Bildirilir ki, son nəsil PUA əleyhinə vasitələrin Ukraynaya satışı nəzərdə tutulmayıb.

