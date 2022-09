Rusiya tərəfi Xarkovda məğlub olduqlarını etiraf ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Müharibə Tədqiqatları İnstitutu məlumat yayıb. Məlumata görə, məğlubiyyətin səbəbləri Rusiya rəhbərliyi tərəfindən müzakirə olunur. Həmçinin, Xarkovdakı məğlubiyyət Kreml ilə ordu arasında narazılıq yaradıb.

Qeyd edək ki, Xarkovun tamamilə işğaldan azad edildiyi deyilir. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi ordu birliklərinin yenidən bir araya gətirilməsi üçün Xarkovdan geri çəkildiklərini açıqlamışdı

