KTMT-nin iclası əslində buna görə keçirilib - Diqqətçəkən açıqlama

“Rusiya tərəfi Ermənistan-Azərbaycan təmas xəttində sabit nəzarət mexanizmlərinin yaradılmasını nəzərdə tutan istənilən qətnaməni ləğv etməyə çalışacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, erməni politoloq Andrias Qukasyan belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya məsələnin BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunmasında maraqlı deyil. Politoloq hesab edir ki, KTMT-nin son iclasının keçirilməsinin məqsədi də bu olub. Rusiyanın məsələnin KTMT-nin diqqətində olması ilə bağlı BMT-yə müraciət edəcəyi istisna deyil.

Qeyd edək ki, Fransa tərəfi Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki məsələnin BMT Təhlükəsizlik Şurasında gündəmə gətirəcəyini açıqlamışdı.

