Erməni Silahlı Qüvvələrinin genişmiqyaslı təxribatlarından sonra şəhid olan hərbçilərimizdən biri də Mirtalıb Mirheydər oğlu Ağazadədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mirtalıb Ağazadə Beylaqan rayonu II Aşıqlı kənd sakinidir.

Şəhidimizin anası və həyat yoldaşı dünyasını dəyişib, bir körpəsi və atası var.

Allah rəhmət eləsin!

