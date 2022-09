Böyük Britaniyanın yeni kralı III Çarlz diqqətləri özünə çəkib.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, rəsmi sənədlərin imzalanması mərasiminə qatılan kral ona verilən qələmdən mürəkkəb sızdığını görüb. Əvvəlcə o, həyat yoldaşına əsəbiləşib.

"İlahi, mən buna nifrət edirəm. Mən bu lənətəgəlmiş şeyə dözə bilmirəm", - kral III Çarlz deyinib.

