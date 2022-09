Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi brifinq keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, brifinqdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin genişmiqyaslı təxribatları ilə bağlı ətraflı məlumat veriləcək.

Canlı yayımı aşağıdakı linkdən izləyə bilərsiniz:





