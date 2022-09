"Türkiyə Azərbaycanla sona qədər həmrəydir" - Devlet Bahçeli

"Qarabağ Qələbəsini həzm edə bilməyən və işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından didərgin düşmüş erməni quldur dəstələri öz hücum hərəkətlərini sürətləndirir, qanlı və xain təxribatlara əl atırlar. Ermənistanın Qarabağa təcavüzünə səbr və dözümlülük göstərilməyəcək".

Metbuat.az "Sputnik Türkiye"yə istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Milliyətçi Hərəkat Partiyasının sədri Devlet Bahçeli paylaşımınında deyib.

Həmin paylaşımda deyilir:

“Sentyabrın 12-nə keçən gecədən etibarən erməni silahlı ünsürlərinin Azərbaycan sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətində iyrənc hücumu nəticəsində 50 Azərbaycan əsgəri şəhid olub, çoxlu sayda əsgər yaralanıb. Türkiyə Azərbaycanla sona qədər həmrəydir.

Can Azərbaycan terrorçu Ermənistan dövləti və onun arxasında duran zalımlar qarşısında heç vaxt tək deyil. Türk milləti öz soydaşlarının arxasındadır. Milliyyətçi Hərəkat Partiyası ermənilərin hücumlarını pisləyir və Qarabağın azadlığı üçün uzanan əllərin qırılacağına inanır.

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qardaş ölkə Azərbaycan hər cür qəddar və nalayiq oyunları məhv etməyə qadirdir. Türkiyənin də dəstəyi tam və tamdır. Ermənistanı meydançaya çıxaran və ondan piyada kimi istifadə edən istənilən ölkə yarana biləcək ağır nəticələrə görə məsuliyyət daşıyır.

Vətən uğrunda şəhid olan qəhrəman əsgərlərimizə Allahdan rəhmət diləyir, Prezident İlham Əliyevin timsalında qardaş Azərbaycan xalqına və əziz türk millətinə başsağlığı verirəm. Unutmaq olmaz ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.